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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В ЕС хотят предложить ввести десятый пакет санкций против рф к годовщине войны – Reuters

Киев • УНН

 • 415388 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны россии против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

В ЕС хотят предложить ввести десятый пакет санкций против рф к годовщине войны – Reuters

Детали

Как сообщается, Литва и Польша намерены предложить десятый пакет санкций, куда войдут ограничения российской атомной отрасли, отключения крупных банков от системы SWIFT и запрет на поставки продукции, которая может использоваться в военных целях.

Кроме того, в пакет санкций также войдет запрет на работу ведущим российским СМИ. Источники сообщили, что правительства их стран также снова попытаются добиться санкций против российских алмазов, чтобы положить конец торговле ими в Бельгии.

Помимо этого, Польша и Литва будут добиваться снижения потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем, рассказали дипломаты. Потолок цен на нефть был введен в начале декабря.

Сейчас он установлен на уровне 60 долларов за баррель и должен пересматриваться каждые два месяца.

Цитата

“Становится все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения дополнительных санкций. Тем не менее, мы предложим амбициозный новый пакет”, — заявил один из дипломатов.

Добавим

Как писал УНН, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций против россии. Новые ограничения ЕС будут касаться и беларуси. По информации источников PAP, государства-члены хотят принять новый пакет до саммита ЕС-Украина, запланированного на начало февраля в Киеве.

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