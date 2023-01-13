В ЕС хотят предложить ввести десятый пакет санкций против рф к годовщине войны – Reuters

Детали

Как сообщается, Литва и Польша намерены предложить десятый пакет санкций, куда войдут ограничения российской атомной отрасли, отключения крупных банков от системы SWIFT и запрет на поставки продукции, которая может использоваться в военных целях.

Кроме того, в пакет санкций также войдет запрет на работу ведущим российским СМИ. Источники сообщили, что правительства их стран также снова попытаются добиться санкций против российских алмазов, чтобы положить конец торговле ими в Бельгии.

Помимо этого, Польша и Литва будут добиваться снижения потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем, рассказали дипломаты. Потолок цен на нефть был введен в начале декабря.

Сейчас он установлен на уровне 60 долларов за баррель и должен пересматриваться каждые два месяца.

Цитата

“Становится все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения дополнительных санкций. Тем не менее, мы предложим амбициозный новый пакет”, — заявил один из дипломатов.

Добавим

Как писал УНН, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций против россии. Новые ограничения ЕС будут касаться и беларуси. По информации источников PAP, государства-члены хотят принять новый пакет до саммита ЕС-Украина, запланированного на начало февраля в Киеве.