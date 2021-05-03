Экологи в Германии обратились в суд из-за строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации в понедельник, 3 апреля, передает УНН опираясь на данные DW.
Что известно
В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит чертой птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.
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“Итак, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это обратиться в суд”, — заявили экологи. Они также отметили, что “Северный поток-2” непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.
Детали
Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщил агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.
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Дополнение
Проектно компания Nord Stream 2 AG месяц назад обнародовала данные о ходе строительства: “На 31 марта заключено 2339 километров (с 2460 километров), или 95 процентов газопровода „Северный поток-2“. Осталось уложить около 121 километр (5 процентов) от общей протяженности газопровода”.
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Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что “Северный поток-2” является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.