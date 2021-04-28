Європарламент пропонує зупинити "Північний потік-2" і позбавити Росію SWIFT через її агресію щодо України

Цитата

"... Висловлює жаль із приводу нинішнього стану відносин між ЄС та Росією, спричиненого агресією Росії та триваючою дестабілізацією України, ворожою поведінкою та відвертими нападами на держави-члени та суспільства ЄС... ЄС рішуче засуджує ворожу поведінку Росії в Європі та закликає її уряд припинити цю діяльність, яка порушує міжнародні принципи та норми та загрожує стабільності в Європі, що перешкоджає будь-якому здійсненню позитивного двостороннього порядку денного з цим важливим сусідом", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Європарламент пропонує зупинити добудову газопроводу "Північний потік - 2" і відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії. Крім того, пропонується і заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їхні візи.

Ці заходи пропонується прийняти у відповідь на кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального, "нарощування військової присутності біля кордонів України і російські атаки в Чехії".

Відзначимо, голосування в Європарламенті пройде завтра, 29 квітня близько 11 години.

Доповнення

Раніше, 22 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення Росії від SWIFT. На його думку, такий захід міг би увійти в новий пакет антиросійських санкцій в разі ескалації ситуації на сході України.

Довідка

SWIFT - міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключені понад 11 тисяч великих організацій в 200 країнах. Росія є одним з найактивніших учасників системи.