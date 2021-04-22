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Кулеба закликав ЄС відключити Росію від глобальної платіжної системи SWIFT у разі нової масштабної хвилі агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна закликала західних союзників продемонструвати, що вони готові покарати Москву новими санкціями, в тому числі відключити Росію від глобальної платіжної системи SWIFT, у разі нової масштабної хвилі агресії проти України. Таку позицію озвучив глава українського МЗС в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що хоча Київ не має нової інформації, яка б свідчила про те, що Росія вирішила вжити нових військових дій проти України, для Заходу важливо діяти зараз, щоб не допустити цього.

Кулеба заявив, що просив Вашингтон поставити “потужні засоби радіоелектронної боротьби” для протидії спроможності Росії перешкодити українським комунікаціям, коли минулого тижня він зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Західна дипломатія допомогла стримати Росію, але все буде залежати від того, чи готові вони... підкріпити свої слова справами”, — сказав Кулеба.

Він також заявив, що закликав на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу розглянути питання “заборони Росії SWIFT” як частину пакету нових економічних санкцій, якщо Росія загострить ситуацію.

Доповнення

За словами Кулеби, Україна не отримала відповіді Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну у вівторок на переговори в зоні конфлікту на Донбасі.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

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