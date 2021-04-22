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Кулеба призвал ЕС отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT в случае новой масштабной волны агрессии

Киев  •  УНН

 • 18378 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина призвала западных союзников продемонстрировать, что они готовы наказать Москву новыми санкциями, в том числе отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT в случае новой масштабной волны агрессии против Украины. Такую позицию озвучил глава украинского МИД в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что хотя Киев не новой информации, которая бы свидетельствовала о том, что Россия решила принять новых военных действий против Украины, для Запада важно действовать сейчас, чтобы не допустить этого.

Кулеба заявил, что просил Вашингтон поставить “мощные средства радиоэлектронной борьбы” для противодействия способности России помешать украинским коммуникациям, когда на прошлой неделе он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

“Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они ... подкрепить свои слова делами”, — сказал Кулеба.

Он также заявил, что призвал на встрече министров иностранных дел Европейского Союза рассмотреть вопрос “сдерживания России SWIFT” как часть пакета новых экономических санкций, если Россия обострит ситуацию.

Дополнение

По словам Кулебы, Украина не получила ответа Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник на переговоры в зоне конфликта на Донбассе.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.

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