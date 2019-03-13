Эфиопия может отдать черный ящик разбившегося самолета в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Эфиопия отдаст черный ящик с разбившегося Boeing 737 MAX 8 за рубеж, поскольку не имеет собственных мощностей для ее анализа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Здесь нет мощностей, поэтому черный ящик будет выслан для анализа. Следственная группа решит, куда", - сказали в пресс-службе Ethiopian Airlines.
Пока неизвестно, куда именно планируют отдать черный ящик, однако гендиректор авиакомпании сказал, что это может быть одна из стран Европы.
Как сообщал УНН, США не собирается отдавать распоряжение о прекращении полетов Boeing 737 MAX, несмотря на то, что ряд стран ввел такие временные запреты после катастрофы в Эфиопии.
По мнению руководства компании Boeing, самолеты модели 737 MAX 8 полностью безопасны для полетов. Такую информацию глава компании передал президенту США.
Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказался ряд стран Европы и Азии.