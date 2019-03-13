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Ефіопія може віддати чорну скриньку розбитого літака до Європи

Ефіопія може віддати чорну скриньку розбитого літака до Європи

Київ • УНН

 • 9615 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Ефіопія віддасть чорну скриньку з розбитого Boeing 737 MAX 8 за рубіж, оскільки не має власних потужностей для її аналізу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Тут немає потужностей, тому чорна скринька буде вислана для аналізу. Слідча група вирішить, куди", - сказали у прес-службі Ethiopian Airlines.

Наразі невідомо, куди саме планують віддати чорну скриньку, проте гендиректор авіакомпанії сказав, що це може бути одна з країн Європи.

Як повідомляв УНН, США не збирається віддавати розпорядження про припинення польотів Boeing 737 MAX, незважаючи на те, що низка країн ввела такі тимчасові заборони після катастрофи в Ефіопії. 

На переконання керівництва компанії Boeing, літаки моделі 737 MAX 8 повністю безпечні для польотів. Таку інформацію голова компанії передав президенту США. 

Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.

Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Азії, а також Європи.

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