Е-декларирование не является подглядыванием за госслужащими - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что электронное декларирование было создано не для подглядывания за чиновниками, а для того, чтобы общество могло видеть источники доходов государственных служащих. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Более 100 тысяч госслужащих задекларировали свои расходы и свое имущество. Это не для того, чтобы подглядывать за вами, а для того, чтобы общество имело возможность спросить, где вы взяли деньги, покажите их источники. И это честный разговор с украинским народом", - отметил П.Порошенко.
Ранее в НАПК сообщили, что проверяют больше сотни деклараций.