Е-декларирование не является подглядыванием за госслужащими - П.Порошенко

"Более 100 тысяч госслужащих задекларировали свои расходы и свое имущество. Это не для того, чтобы подглядывать за вами, а для того, чтобы общество имело возможность спросить, где вы взяли деньги, покажите их источники. И это честный разговор с украинским народом", - отметил П.Порошенко.

Ранее в НАПК сообщили, что проверяют больше сотни деклараций.