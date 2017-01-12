Е-декларування не є підгляданням за держслужбовцями - П.Порошенко

"Більше 100 тисяч держслужбовців задекларували свої видатки і своє майно. Це не для того, щоб підглядувати за вами, а для того, щоб суспільство мало можливість спитати, де ви взяли кошти, покажіть їх джерела. І це чесна розмова з українським народом", - зазначив П.Порошенко.

Раніше у НАЗК повідомили, що перевіряють більше сотні декларацій.