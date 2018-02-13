Дзюдоистка Билодид победила на турнире "Грэнд Слэм" в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В столице Франции состоялся престижный турнир “Грэнд Слэм” по дзюдо, на котором две украинки поднялись на пьедестал почета, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины и Федерацию дзюдо Украины.
В весовой категории до 48 кг впервые на турнире серии Большого Шлема выступила чемпионка Европы Дарья Билодид и сразу завоевала медаль высшей пробы.
Вступив в борьбу за медали во втором раунде, Булодид предстояла встреча с олимпийской чемпионкой Лондона — 2012 бразилианкой Сарой Менезес. Сковав движения соперницы мощным захватом сверху, украинка раз за разом заставляла Менезес ошибаться, заставляя судей трижды выдать шидо за взимание, пассивность и выход за рабочую зону.
По такому же сценарию Билодид расправилась и с Широ Ришон из Израиля, обеспечив себе выход в полуфинал. Действующая чемпионка мира, победительница турнира “Masters” Фуна Тонако из Японии не устояла перед молниеносным зацепом в исполнении украинском, оцененным на иппон.
В финале с корейской спортсменкой Юон Кан, победительницей “Gran Prix” в Хух-Хото, украинка пропустила бросок с колен, но в партере не упустила подходящий момент и сделала коронный переворот и содержание сангак-Гата.
Еще одна наша спортсменка Марина Черняк (до 48 кг) стала автором бронзовой награды.
Заметим, что золотая медаль Дарьи Билодид на Парижском “Грэнд Слэм” — третья в истории выступлений украинской сборной. Первую медаль завоевал в 1994 году Руслан Машуренко, а Марина Прищепа в 2007 году повторила его успех.
Как ранее сообщал УНН, представители украинского дзюдо испытывали свои силы на соревнованиях в рамках Открытых континентальных Кубков среди мужчин в Софии (Болгария) и среди женщин в Одивелаш (Португалия).