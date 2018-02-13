Дзюдоїстка Білодід тріумфувала на турнірі "Гренд Слем" в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У столиці Франції відбувся престижний турнір “Гренд Слем” з дзюдо, на якому дві українки піднялися на п’єдестал пошани, інформує УНН з посиланням на НОК України та Федерацію дзюдо України.
У ваговій категорії до 48 кг вперше на турнірі серії Великого Шолома виступила чемпіонка Європи Дар’я Білодід й одразу здобула медаль найвищого ґатунку.
Вступивши в боротьбу за медалі в другому раунді, Булодід треба було зустрітися з олімпійською чемпіонкою Лондона — 2012 бразилійкою Сарою Менезес. Скувавши руху суперниці потужним захопленням зверху, українка раз по раз змушувала Менезес помилятися, змушуючи суддів тричі видати шидо за стягування, пасивність і вихід за робочу зону.
За таким же сценарієм Білодід розправилася і з Шірой Рішон з Ізраїлю, забезпечивши собі вихід в півфінал. Чинна чемпіонка світу, переможниця турніру “Masters” Фуна Тонако з Японії не встояла перед блискавичним зачепом у виконанні українки, оціненим на іппон.
У фіналі з корейською спортсменкою Юон Кан, переможницею “Gran Prix” в Хух-Хото, українка пропустила кидок з колін, але в партері не упустила відповідний момент і зробила коронний переворот і утримання сангаку-гатаме.
Ще одна наша спортсменка Марина Черняк (до 48 кг) стала авторкою бронзової нагороди.
Зауважимо, що золота медаль Дар’ї Білодід на Паризькому “Гренд Слем” — третя в історії виступів української збірної. Першу медаль завоював в 1994 році Руслан Машуренко, а Марина Прищепа в 2007 році повторила його успіх.
Як раніше повідомляв УНН, представники українського дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків серед чоловіків у Софії (Болгарія) та серед жінок в Одівелаші (Португалія).