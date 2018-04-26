Джордж Буш-старший покинул реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего перевели из реанимации в обычную палату. Об этом написал официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в своем Twitter, передает УНН.
“Президента Джорджа Буша перевели из отделения интенсивной терапии в Методистской больницы Хьюстона в обычную палату, ожидается, что он будет находиться здесь еще несколько дней. Он находится в сознании и разговаривает с персоналом больницы, членами семьи и друзьями и его доктора очень довольны его прогрессом в лечении”, — написал Макграт.
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Напомним, 24 апреля президент США в 1989-1993 годах Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространения инфекции.