Померла дружина Джорджа Буша-старшого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого — Барбара Буш — померла у вівторок у віці 92 років. Про це йдеться в заяві, опублікованій в Twitter офіційного представника сім’ї Бушів Джима Макграта, передає УНН.
Як уточнив Макграт, дата похорону колишньої першої леді буде оголошена “якомога швидше”. За відомостями телеканалу CNN, Барбара Буш страждала від хронічного захворювання легенів. У кінці березня вона була госпіталізована із задишкою, але швидко поправилася і була виписана додому з методистської клініки Х’юстона. Однак пізніше стан її здоров’я знову погіршився.
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Офіційний представник сім’ї Бушів 15 квітня повідомив, що Барбара Буш після “серії недавніх госпіталізацій і консультацій з сім’єю і лікарями” вирішила не звертатися до лікарні, незважаючи на погіршення стану здоров’я. Як уточнювалося в заяві, колишня перша леді не мала наміру залишати свій будинок. Макграт констатував, що Барбара Буш “стоїчно сприймає своє здоров’я, що похитнулося” і знаходиться в оточенні близьких.
“Її оточують члени родини, яких вона дуже любить, вона високо цінує численні добрі слова, що надійшли їй, а особливо молитви, які проголошують за неї”, — йдеться у заяві, яку оприлюднили представники президентської родини.
Зазначалося також, що колишню першу леді регулярно відвідували її сини — екс-президент США Джордж Буш-молодший і екс-губернатор Джеб Буш. У роки правління дружина Барбара Буш користувалася особливою любов’ю американців. Дані ряду опитувань вказували, зокрема, що за популярністю в США вона іноді випереджала Джорджа Буша — старшого.
Нагадаємо, американський актор Р. Лі Ермі, відомий широкій публіці за культовою роллю у фільмі “Суцільнометалева оболонка” (Full Metal Jacket, 1987) Стенлі Кубрика, помер у віці 74 років у неділю.