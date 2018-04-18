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Померла дружина Джорджа Буша-старшого

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого — Барбара Буш — померла у вівторок у віці 92 років. Про це йдеться в заяві, опублікованій в Twitter офіційного представника сім’ї Бушів Джима Макграта, передає УНН.

Померла дружина Джорджа Буша-старшого

Як уточнив Макграт, дата похорону колишньої першої леді буде оголошена “якомога швидше”. За відомостями телеканалу CNN, Барбара Буш страждала від хронічного захворювання легенів. У кінці березня вона була госпіталізована із задишкою, але швидко поправилася і була виписана додому з методистської клініки Х’юстона. Однак пізніше стан її здоров’я знову погіршився.

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Офіційний представник сім’ї Бушів 15 квітня повідомив, що Барбара Буш після “серії недавніх госпіталізацій і консультацій з сім’єю і лікарями” вирішила не звертатися до лікарні, незважаючи на погіршення стану здоров’я. Як уточнювалося в заяві, колишня перша леді не мала наміру залишати свій будинок. Макграт констатував, що Барбара Буш “стоїчно сприймає своє здоров’я, що похитнулося” і знаходиться в оточенні близьких.

“Її оточують члени родини, яких вона дуже любить, вона високо цінує численні добрі слова, що надійшли їй, а особливо молитви, які проголошують за неї”, — йдеться у заяві, яку оприлюднили представники президентської родини.

Зазначалося також, що колишню першу леді регулярно відвідували її сини — екс-президент США Джордж Буш-молодший і екс-губернатор Джеб Буш. У роки правління дружина Барбара Буш користувалася особливою любов’ю американців. Дані ряду опитувань вказували, зокрема, що за популярністю в США вона іноді випереджала Джорджа Буша — старшого.

Нагадаємо, американський актор Р. Лі Ермі, відомий широкій публіці за культовою роллю у фільмі “Суцільнометалева оболонка” (Full Metal Jacket, 1987) Стенлі Кубрика, помер у віці 74 років у неділю.

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