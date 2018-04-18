Умерла жена Джорджа Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — умерла во вторник в возрасте 92 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя семьи Бушей Джима Макграта, передает УНН.
Как уточнил Макграт, дата похорон бывшей первой леди будет объявлена "как можно скорее“. По сведениям телеканала CNN, Барбара Буш страдала от хронического заболевания легких. В конце марта она была госпитализирована с одышкой, но быстро поправилась и была выписана домой с методистской клиники Хьюстона. Однако позже состояние ее здоровья снова ухудшилось.
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Официальный представитель семьи Бушей 15 апреля сообщил, что Барбара Буш после “серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами” решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Как уточнялось в заявлении, бывшая первая леди не собиралась покидать свой дом. Макграт констатировал, что Барбара Буш “стоически воспринимает свое пошатнувшееся здоровье” и находится в окружении близких.
“Её окружают члены семьи, которых она очень любит, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступивших ей, особенно молитвы, которые провозглашают её”, — говорится в заявлении, которое обнародовали представители президентской семьи.
Отмечалось также, что бывшая первая леди регулярно посещали ее сына — экс-президент США Джордж Буш-младший и экс-губернатор Джеб Буш. В годы правления жена Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Джорджа Буша — старшего.
Напомним, американский актер Р. Ли Эрми, известный широкой публике по культовой ролью в фильме “Цельнометаллическая оболочка” (Full Metal Jacket, 1987) Стэнли Кубрика, умер в возрасте 74 лет в воскресенье.