Джордж Буш-старший покинув реанімацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Екс-президента Сполучених Штатів Джорджа Буша-старшого перевели з реанімації у звичайну палату. Про це написав офіційний представник сім'ї Бушів Джим Макграт в своєму Twitter, інформує УНН.
“Президента Джорджа Буша перевели з відділення інтенсивної терапії у Методистської лікарні Х’юстону в звичайну палату, очікується, що він буде перебувати тут ще кілька днів. Він знаходиться в свідомості і розмовляє з персоналом лікарні, членами сім’ї і друзями і його доктора дуже задоволені його прогресом у лікуванні”, — написав Макграт.
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Нагадаємо, 24 квітня президент США в 1989-1993 роках Джордж Буш-старший був госпіталізований в Х’юстоні (штат Техас) через поширення інфекції.