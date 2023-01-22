Джонсону провели экскурсию по киевскому вокзалу

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"Провели Борису Джонсону экскурсию по главному вокзалу страны. Подыскали Борису новую шапку в Железной лавке. Отправили Boris Express, поблагодарили от всей Украины и уже ждем в пятый раз", - говорится в сообщении УЗ.

Напомним

Как писал УНН, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Бучу на Киевщине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Джонсоном.