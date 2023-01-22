Джонсону провели екскурсію київським вокзалом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В "Укрзалізниці" повідомили, що провели колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону екскурсію головним вокзалом країни, передає УНН.
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"Провели Борису Джонсону екскурсію головним вокзалом країни. Підшукали Борису нову шапку у Залізній крамниці. Відправили Boris Express, подякували від усієї України і вже чекаємо вп'яте", - йдеться в повідомленні УЗ.
Нагадаємо
Як писав УНН, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Бучу на Київщині.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Джонсоном.