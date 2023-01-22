Джонсону провели екскурсію київським вокзалом

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"Провели Борису Джонсону екскурсію головним вокзалом країни. Підшукали Борису нову шапку у Залізній крамниці. Відправили Boris Express, подякували від усієї України і вже чекаємо вп'яте", - йдеться в повідомленні УЗ.

Нагадаємо

Як писав УНН, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Бучу на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Джонсоном.