Борис Джонсон приїхав в Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Бучу на Київщині. Про це повідомляють ЗМІ, передає УНН.
Так, повідомляється, що Бориса Джонсона помітили сьогодні в Бучі.
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У січні стало відомо, що Джонсон планує найближчими місяцями приїхати до України, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським
Так, Джонсона вважали одним із найвідданіших прихильників України на міжнародній арені, і саме він допоміг скоординувати західну підтримку Києва. Джонсон був першим західним лідером, котрий відвідав Україну після початку російського вторгнення.
Міський голова Києва Віталій Кличко у Давосі вручив нагороду Борису Джонсону - звання Почесного громадянина міста Києва.