Борис Джонсон приїхав в Бучу

Так, повідомляється, що Бориса Джонсона помітили сьогодні в Бучі.

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У січні стало відомо, що Джонсон планує найближчими місяцями приїхати до України, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським

Так, Джонсона вважали одним із найвідданіших прихильників України на міжнародній арені, і саме він допоміг скоординувати західну підтримку Києва. Джонсон був першим західним лідером, котрий відвідав Україну після початку російського вторгнення.

Міський голова Києва Віталій Кличко у Давосі вручив нагороду Борису Джонсону - звання Почесного громадянина міста Києва.