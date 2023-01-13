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Британські ЗМІ: Борис Джонсон хоче знову відвідати Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує знову відвідати Київ, повідомляють британські газети Guardian та Times, передає УНН.

Британські ЗМІ: Борис Джонсон хоче знову відвідати Київ

Деталі

Як сказано у публікації Guardian, Джонсон розповів друзям, що хоче вирушити до столиці України протягом найближчих місяців.

Дані про планований візит Джонсона газеті підтвердили й українські джерела, проте вони зазначили, що у них немає конкретної інформації про дати поїздки. У Києві при цьому нагадали, що президент України Володимир Зеленський та Джонсон вважають один одного друзями.

За даними Times, під час візиту Джонсон має намір закликати західних партнерів України і надалі надавати їй військову та гуманітарну підтримку.

Guardian повідомляє, що уряд Великобританії не знав про плани Джонсона відвідати Київ, проте там не заперечуватимуть проти такої поїздки, і екс-прем'єр може отримати для неї державну охорону.

При цьому автори публікації цитують кількох високопосадовців Консервативної партії, які не надто задоволені наміром колишнього прем'єра здійснити візит до Києва. Вони вважають це саморекламою Джонсона і побоюються, що поїздка дещо відверне увагу зусиль нинішнього глави уряду Великобританії Ріші Сунака.

Джонсона вважали одним із найвідданіших прихильників України на міжнародній арені, і саме він допоміг скоординувати західну підтримку Києва. Джонсон був першим західним лідером, котрий відвідав Україну після початку російського вторгнення.

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