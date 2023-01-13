Британские СМИ: Борис Джонсон хочет снова посетить Киев

Детали

Как сказано в публикации Guardian, Джонсон рассказал друзьям, что хочет отправиться в столицу Украины в течение ближайших месяцев.

Данные о планируемом визите Джонсона газете подтвердили и украинские источники, однако они отметили, что у них нет конкретной информации о датах поездки. В Киеве при этом напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон считают друг друга друзьями.

По данным Times, во время визита Джонсон намерен призвать западных партнеров Украины и дальше оказывать ей военную и гуманитарную поддержку.

Guardian сообщает, что правительство Великобритании не знало о планах Джонсона посетить Киев, однако там не станут возражать против такой поездки, и экс-премьер может получить для нее государственную охрану.

При этом авторы публикации цитируют нескольких высокопоставленных членов Консервативной партии, которые не слишком довольны намерением бывшего премьера совершить визит в Киев. Они считают это саморекламой Джонсона и опасаются, что поездка несколько отвлечет внимание от усилий нынешнего главы правительства Великобритании Риши Сунака.

Джонсона считали одним из самых преданных сторонников Украины на международной арене, и именно он помог скоординировать западную поддержку Киева. Джонсон был первым западным лидером, посетившим Украину после начала российского вторжения.