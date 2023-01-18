Борис Джонсон у Давосі отримав нагороду з України - звання почесного громадянина Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко у Давосі вручив нагороду Борису Джонсону - звання Почесного громадянина міста Києва, передає УНН.
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"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року", - написав Кличко у Telegram.
Додамо
Міський голова столиці додав, що Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ.
Нагороду Борису Джонсону вручили в Українському домі в Давосі.
Нагадаємо
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує знову відвідати Київ.