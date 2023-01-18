Борис Джонсон в Давосе получил награду из Украины - звание почетного гражданина Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Городской голова Киева Виталий Кличко в Давосе вручил награду Борису Джонсону - звание Почетного гражданина города Киева, передает УНН.
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"Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел возможность вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет одобрил в конце ноября прошлого года", - написал Кличко в Telegram.
Добавим
Городской голова столицы добавил, что Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир.
Награду Борису Джонсону вручили в Украинском доме в Давосе.
Напомним
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует вновь посетить Киевв.