Борис Джонсон в Давосе получил награду из Украины - звание почетного гражданина Киева

Цитата

"Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел возможность вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет одобрил в конце ноября прошлого года", - написал Кличко в Telegram.

Добавим

Городской голова столицы добавил, что Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир.

Награду Борису Джонсону вручили в Украинском доме в Давосе.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует вновь посетить Киевв.