Борис Джонсон приехал в Бучу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Бучу Киевской области. Об этом сообщают СМИ, передает УНН.
Так, сообщается, что Бориса Джонсона заметили сегодня в Буче.
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В январе стало известно, что Джонсон планирует в ближайшие месяцы приехать в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским
Джонсона считали одним из самых преданных сторонников Украины на международной арене, и именно он помог скоординировать западную поддержку Киева. Джонсон был первым западным лидером, посетившим Украину после начала российского вторжения.
Городской голова Киева Виталий Кличко в Давосе вручил награду Борису Джонсону - звание Почетного гражданина города Киева.