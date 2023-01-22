Борис Джонсон приехал в Бучу

Так, сообщается, что Бориса Джонсона заметили сегодня в Буче.

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В январе стало известно, что Джонсон планирует в ближайшие месяцы приехать в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Джонсона считали одним из самых преданных сторонников Украины на международной арене, и именно он помог скоординировать западную поддержку Киева. Джонсон был первым западным лидером, посетившим Украину после начала российского вторжения.

Городской голова Киева Виталий Кличко в Давосе вручил награду Борису Джонсону - звание Почетного гражданина города Киева.