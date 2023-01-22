Зеленський зустрівся з Джонсоном в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомив Зеленський, передає УНН.
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«Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!», - написав Зеленський.
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Україну. Він вже встиг побувати в Бучі та Бородянці.
У січні стало відомо, що Джонсон планує найближчими місяцями приїхати до України, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським
Так, Джонсона вважали одним із найвідданіших прихильників України на міжнародній арені, і саме він допоміг скоординувати західну підтримку Києва. Джонсон був першим західним лідером, котрий відвідав Україну після початку російського вторгнення.