Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.
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«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!», - написал Зеленский.
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. Он уже успел побывать в Буче и Бородянке.
В январе стало известно, что Джонсон планирует в ближайшие месяцы приехать в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским
Джонсона считали одним из самых преданных сторонников Украины на международной арене, и именно он помог скоординировать западную поддержку Киева. Джонсон был первым западным лидером, посетившим Украину после начала российского вторжения.