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Джонсон заценил украинский боевой модуль "Сабля"

Джонсон заценил украинский боевой модуль "Сабля"

Киев • УНН

 • 2501895 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осмотрел автоматическую турель "Сабля", украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Рад что Борису Джонсону нравятся наши “железные штучки”. Наш defense tech развивается с опережением графика”, - подписал фотографию Федоров.

Справочно

Автоматическая турель "Сабля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль предусматривается установка видеокамеры, тепловизора, дальномера и другой оптики. Модуль предназначен для уничтожения живой силы и легкой бронетехники.

Находясь в бронированном автомобиле, или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.

Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции «Сабли» она быстро ремонтируется.

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