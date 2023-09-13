Джонсон заценил украинский боевой модуль "Сабля"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осмотрел автоматическую турель "Сабля", украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
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“Рад что Борису Джонсону нравятся наши “железные штучки”. Наш defense tech развивается с опережением графика”, - подписал фотографию Федоров.
Справочно
Автоматическая турель "Сабля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль предусматривается установка видеокамеры, тепловизора, дальномера и другой оптики. Модуль предназначен для уничтожения живой силы и легкой бронетехники.
Находясь в бронированном автомобиле, или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.
Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции «Сабли» она быстро ремонтируется.