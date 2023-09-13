Джонсон заценил украинский боевой модуль "Сабля"

Цитата

“Рад что Борису Джонсону нравятся наши “железные штучки”. Наш defense tech развивается с опережением графика”, - подписал фотографию Федоров.

Справочно

Автоматическая турель "Сабля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль предусматривается установка видеокамеры, тепловизора, дальномера и другой оптики. Модуль предназначен для уничтожения живой силы и легкой бронетехники.

Находясь в бронированном автомобиле, или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.

Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции «Сабли» она быстро ремонтируется.



