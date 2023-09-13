Джонсон зацінив український бойовий модуль "Шабля"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оглянув автоматичну турель "Шабля", українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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“Радий що Борису Джонсону подобаються наші “залізні штучки”. Наш defense tech розвивається з випередженням графіка”, - підписав світлину Федоров.
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Автоматична турель "Шабля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль передбачається встановлення відеокамери, тепловізора, далекоміра та іншої оптики. Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки.
Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці.
Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції «Шаблі» вона швидко ремонтується.