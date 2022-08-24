Джонсон: именно сейчас мы видим момент, когда Украина должна нанести удар рф

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«Сейчас очень очевидно, что благодаря преданности украинского народа наступление россии на Донбассе терпит неудачу и именно сейчас мы видим момент, в который вы, друзья, должны нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься», - сказал Джонсон.

Детали

Он отметил, что известно, что войска путина уже устали, их потери колоссальны, их цепи снабжения истощены.

«Мы видим насколько большую цену они платят и жизнью россиян. Мы понимаем, что матери русские плачут теперь», – рассказал Джонсон.

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что в войне россии против Украины уже начался переломный момент.