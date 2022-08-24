Джонсон: саме зараз ми бачимо момент, коли Україна має завдати удару рф

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«Зараз дуже очевидно, що завдяки відданості українського народу наступ росії на Донбасі зазнає невдач і саме зараз ми бачимо момент в який ви, друзі, повинні завдати удару росіянам, коли вони вже почали хитатися», - сказав Джонсон.

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Він зазначив, що відомо, що війська путіна вже стомилися, їх втрати колосальні, їхні ланцюги постачання виснажені.

«Ми бачимо на скільки велику ціну вони платять й життям росіян. Ми розуміємо, що матері російські плачуть тепер», - розповів Джонсон.

Доповнення

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що у війні росії проти України вже розпочався переломний момент.