"Джокер" обнародовал аудио, на котором Комарницкий требует от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами

“Денис Комарницкий является смотрящим от Тищенко — главаря велюрового штаба. Ведет себя как хозяин жизни. В жесткой форме рассказывает заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от Офиса Президента. И что будет с каждым за неподчинение. В одном из эпизодов речь идет о Киевском ГАСКе, который Комарницкий контролирует с помощью Кучера — в интересах Трофимова. Начинаю понимать, что все серьезные финансовые потоки в стране и в частности в Киеве замкнуты на двух людях из окружения президента — на Трофимова и Шефира. А сотрудники велюрового штаба являются мелкими исполнителями, включая Тищенко”, — пишет “Джокер” в комментарии к аудиозаписи.

В частности, на ней Комарницкий в нецензурной форме угрожает Непопу уголовными делами и даже физической расправой.

“Сделаю так, чтобы тебя закрыли. За то, что ты б...дь собака н...й. Мои объекты предлагаешь. И весь твой список уголовных дел н...й б...ь понесу на тебя и на твоих собак. Раз...у н...й, как собаку. Ты понимаешь это, или нет? Ты просто будешь мимо кассы, б...ь, и будешь с уголовными делами”, — говорит Комарницкий.

Также из его монолога следует, что он имеет настолько сильное влияние на правоохранителей, включая Госбюро расследований, что даже может открывать уголовные дела против своих врагов.

“Я дам ГБР шоб сука пробили и выпотрошили н...й тебя. Если вдруг б...дь окажется (неразборчиво) — вот просто закрыли... Слава, рубль положу, чтобы тебя с твоей п...братией, б...дь, посадили н...й под домашний арест”, — угрожает Денис Комарницкий.

Кроме того, он заявляет, что два раза оставлял на посту Непопа, а значит, имеет большое влияние на назначения в КГГА

“Я разнесу там вашу эту шоблу-ё...у, как собак. Ты слышишь, или нет, Слав? Я тебе это говорю открыто, в отличие от тебя, что ты ходишь там и на меня еще пи...ишь. Ты человек, которого я два раза на работе оставил!” — возмущается Комарницкий.

Помимо этого, он высказывает недовольство тем, что Непоп не способствует нужной ему и близкому к мэру Киева Виталию Кличко экс-нардепу Артуру Палатному сделке.

“Вы конкурс, б...ь, Артуру н...й соврали. У вас сервера не работают, б...ь. Ты шо, Слав, вчерашний что ли, б...ь, или что?” — срывается на эмоции Денис Комарницкий.