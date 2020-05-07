"Джокер" оприлюднив аудіо на якому Комарницький вимагає від заступника глави КМДА лобіювати будівельні проекти і погрожує кримінальними справами

"Денис Комарницький є смотрящим від Тищенко - ватажка велюрового штабу. Поводиться як господар життя. У жорсткій формі розповідає заступнику столичного мера, що і як він буде контролювати від Офісу Президента. І що буде з кожним за непокору. В одному з епізодів мова йде про Київський ДАБК, який Комарницький контролює за допомогою Кучера - в інтересах Трофимова. Починаю розуміти, що всі серйозні фінансові потоки в країні і зокрема в Києві замкнуті на двох людей з оточення президента - на Трофимова та Шефіра. А співробітники велюрового штабу є дрібними виконавцями, включаючи Тищенко ", - пише" Джокер "в коментарі до аудіозаписи.

Зокрема, на ній Комарницький в нецензурній формі загрожує Непоп кримінальними справами і навіть фізичною розправою.

"Зроблю так, щоб тебе закрили. За те, що ти б ... дь собака н ... й. Мої об'єкти пропонуєш. І весь твій список кримінальних справ н ... й б ... ь понесу на тебе і на твоїх собак. Раз ... у н ... й, як собаку. Ти розумієш це, чи ні? Ти просто будеш мимо каси, б ... ь, і будеш з кримінальними справами ", - говорить Комарницький.

Також з його монологу слід, що він має настільки сильний вплив на правоохоронців, включаючи Госбюро розслідувань, що навіть може відкривати кримінальні справи проти своїх ворогів.

"Я дам ГБР шоб сука пробили і випотрошили н ... й тебе. Якщо раптом б ... дь виявиться (нерозбірливо) - ось просто закрили ... Слава, рубль покладу, щоб тебе з твоєї п ... братією, б ... дь, посадили н ... й під домашній арешт ", - загрожує Денис Комарницький.

Крім того, він заявляє, що два рази залишав на посаді Непопа, а значить, має великий вплив на призначення в КМДА

"Я рознесу там вашу цю шоблой-е ... у, як собак. Ти чуєш, чи ні, Слав? Я тобі це говорю відкрито, на відміну від тебе, що ти ходиш там і на мене ще пі ... бач. Ти людина, яку я два рази на роботі залишив! " - обурюється Комарницький.

Крім цього, він висловлює невдоволення тим, що Непоп не сприяє потрібної йому і близькому до мера Києва Віталія Кличка екс-нардепу Артуру палатних угоді.

"Ви конкурс, б ... ь, Артуру н ... й збрехали. У вас сервера не працюють, б ... ь. Ти шо, Слав, вчорашній чи що, б ... ь, або що? " - зривається на емоції Денис Комарницький.