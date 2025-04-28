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Джин Хэкмен голодал перед смертью: стали известны результаты вскрытия

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Вскрытие показало следы ацетона в организме Джина Хэкмена, что свидетельствует о длительном голодании. У актера также была сердечная недостаточность и проблемы с почками.

Джин Хэкмен голодал перед смертью: стали известны результаты вскрытия

Американский актер Джин Хэкмен, который умер 18 февраля 2025 года, не ел в течение длительного времени перед своей смертью. Об этом сообщает Page Six, передает УНН.

Детали

По данным Офиса медицинского расследователя штата Нью-Мексико, в организме актера были обнаружены следы ацетона. Токсикологический тест легендарной звезды показал уровень ацетона 5,3 мг/дл, что соответствует длительному голоданию.

Также по данным врачей, у Хэкмена была сердечная недостаточность и "тяжелые хронические гипертонические изменения" в почках.

Напомним

Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Вместе с ним умерла его жена, 63-летняя Бетси Аракава, классическая пианистка.

Позже стало известно, что жена Джина Хэкмена, Бетси Аракава, звонила к врачу 12 февраля, на день позже вероятной даты смерти.

Также было найдено тело собаки; по данным вскрытия, животное, вероятно, умерло от жажды. Еще две собаки были найдены живыми.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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