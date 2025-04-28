Джин Гекмен голодував перед смертю: стали відомі результати розтину
Київ • УНН
Розтин показав сліди ацетону в організмі Джина Гекмена, що свідчить про тривале голодування. У актора також була серцева недостатність та проблеми з нирками.
Американський актор Джин Гекмен, який помер 18 лютого 2025 року не їв протягом тривалого часу перед своєю смертю. Про це повідомляє Page Six, передає УНН.
Деталі
За даними Офісу медичного розслідувача штату Нью-Мексико, в організмі актора були виявлені сліди ацетони. Токсикологічний тест легендарної зірки показав рівень ацетону 5,3 мг/дл, що відповідає тривалому голодуванню.
Також за даними лікарів, у Гекмена була сердцева недостатність і "важкі хронічні гіпертонічні зміни" в нирках.
Нагадаємо
Джин Гекмен помер у віці 95 років у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Разом з ним померла його дружина, 63-річна Бетсі Аракава, класична піаністка.
Пізніше стало відомо, що дружина Джина Гекмена, Бетсі Аракава, телефонувала до лікаря 12 лютого, на день пізніше ймовірної дати смерті.
Також було знайдено тіло собаки; за даними розтину, тварина, ймовірно, померла від спраги. Ще дві собаки були знайдені живими.