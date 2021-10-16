Джейн Кэмпион получила премию имени братьев Люмьер

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106738 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115989 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103812 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103265 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 131135 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120205 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158428 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143057 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179485 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172916 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 103177 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 42947 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 55315 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 67903 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 35714 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 116001 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 131146 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300520 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267406 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 252284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 106749 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118907 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158433 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116876 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116504 просмотра
Актуальное
Джейн Кэмпион получила премию имени братьев Люмьер

Джейн Кэмпион получила премию имени братьев Люмьер

Киев  •  УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Организаторы фестиваля имени братьев Люмьер, проходящей в Лионе (центральная часть Франции), вручили вечером в пятницу премию киносмотра новозеландской режиссерке Джейн Кэмпион. Об этом они сообщили на своей странице в Twitter, передает УНН.

Детали

Кэмпион награждена за вклад в развитие мирового кинематографа. Ее самый известный фильм — “Пианино”, за который она была удостоена Золотой пальмовой ветви Международного каннского кинофестиваля, а также премии “Оскар” за лучший сценарий. В этом году 67-летняя Кэмпион после шести лет творческого молчания, представила свою новую работу “The Power of the Dog” (“Власть пса”). Фильм, основанный на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа, уже завоевал “Серебряного льва” на венецианском кинофестивале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По результатам нацотбора определена лента, которая будет бороться за Оскар от Украины

Как сообщили организаторы кинофорума в Лионе, наградить Кэмпион было одним из последних замыслов умершего в этом году старейшего французского режиссера и сценариста Бертрана Тавернье. Он в течение многих лет был председателем киноцентра “Институт Люмьер”, что организует фестиваль.

Справка

Наградой имени братьев Люмьер, которую ее создатели считают “Нобелевской премией кинематографа”, ранее уже были удостоены Фрэнсис Форд Коппола, Джейн Фонда, Вонг Кар-Вай, Катрин Денев, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар, Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Жерар Депардье , Милош Форман, Клинт Иствуд. В прошлом году она была вручена дуэта бельгийских режиссеров, братьям Дарденн — Люку и Жан-Пьеру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы