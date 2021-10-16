Джейн Кэмпион получила премию имени братьев Люмьер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Организаторы фестиваля имени братьев Люмьер, проходящей в Лионе (центральная часть Франции), вручили вечером в пятницу премию киносмотра новозеландской режиссерке Джейн Кэмпион. Об этом они сообщили на своей странице в Twitter, передает УНН.
Детали
Кэмпион награждена за вклад в развитие мирового кинематографа. Ее самый известный фильм — “Пианино”, за который она была удостоена Золотой пальмовой ветви Международного каннского кинофестиваля, а также премии “Оскар” за лучший сценарий. В этом году 67-летняя Кэмпион после шести лет творческого молчания, представила свою новую работу “The Power of the Dog” (“Власть пса”). Фильм, основанный на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа, уже завоевал “Серебряного льва” на венецианском кинофестивале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По результатам нацотбора определена лента, которая будет бороться за Оскар от Украины
Как сообщили организаторы кинофорума в Лионе, наградить Кэмпион было одним из последних замыслов умершего в этом году старейшего французского режиссера и сценариста Бертрана Тавернье. Он в течение многих лет был председателем киноцентра “Институт Люмьер”, что организует фестиваль.
Справка
Наградой имени братьев Люмьер, которую ее создатели считают “Нобелевской премией кинематографа”, ранее уже были удостоены Фрэнсис Форд Коппола, Джейн Фонда, Вонг Кар-Вай, Катрин Денев, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар, Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Жерар Депардье , Милош Форман, Клинт Иствуд. В прошлом году она была вручена дуэта бельгийских режиссеров, братьям Дарденн — Люку и Жан-Пьеру.