Джейн Кемпіон отримала премію імені братів Люм'єр

Деталі

Кемпіон нагороджена за внесок у розвиток світового кінематографа. Її найвідоміший фільм — “Піаніно”, за який вона була удостоєна Золотої пальмової гілки Міжнародного каннського кінофестивалю, а також премії “Оскар” за кращий сценарій. У цьому році 67-річна Кемпіон після шести років творчого мовчання, представила свою нову роботу “The Power of the Dog” (“Влада пса”). Фільм, заснований на однойменному романі американського письменника Томаса Севіджа, вже завоював “Срібного лева” на венеціанському кінофестивалі.

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Як повідомили організатори кінофоруму в Ліоні, нагородити Кемпіон було одним з останніх задумів померлого в цьому році найстарішого французького режисера і сценариста Бертрана Таверньє. Він протягом багатьох років був головою кіноцентру “Інститут Люм’єр”, що організує фестиваль.

Довідково

Нагороду імені братів Люм’єр, яку її творці вважають “Нобелівською премією кінематографа”, раніше вже були удостоєні Френсіс Форд Коппола, Джейн Фонда, Вонг Кар-Вай, Катрін Деньов, Мартін Скорсезе, Педро Альмодовар, Квентін Тарантіно, Кен Лоуч, Жерар Депардьє, Мілош Форман, Клінт Іствуд. У минулому році вона була вручена дуету бельгійських кінорежисерів, братам Дарденн — Люку і Жан-П’єру.