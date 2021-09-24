За результатами нацвідбору визначено стрічку, яка змагатиметься за Оскар від України

Деталі

“Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах. В результаті Український оскарівський комітет певним чином підтвердив рішення кінокритиків і членів Української кіноакадемії, які вже віддавали „Поганим дорогам“ свої призи. Побажаємо творцям стрічки успіху”, — сказав голова Українського Оскарівського комітету Олександр Шпилюк.

Довідка

“Погані дороги” — дебютний фільм драматургині Наталі Ворожбит, поставлений за її однойменною п’єсою. П’єсу ставили у Лондоні та Києві. Кіно складається з п’яти новел, що вельми умовно об’єднані темою доріг та оповідають історії зі сходу України під час війни. Кожна з них розкриває різні аспекти абсурдного життя, яким його бачить жінка.

Фільм української режисерки Наталі Ворожбит “Погані дороги” отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю “Тиждень критики”. Стрічка і режисерка були номіновані на Шевченківську премію-2021 в категорії “кіномистецтво” і “театральне мистецтво”.