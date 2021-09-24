По результатам нацотбора определено ленту, которая будет бороться за Оскар от Украины

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинский оскаровский комитет номинировал ленту Натальи Ворожбит “Плохие дороги” претендентом на получение награды Американской киноакадемии, пишет УНН.

Детали

“В этом году отбор был по-настоящему конкурентным и драматичным: соревновались фильмы, у каждого из которых есть неоспоримые достоинства, необходимые для перспективной участия в оскаровской гонке. В результате Украинский оскаровский комитет определенным образом подтвердил решение кинокритиков и членов Украинской киноакадемии, которые уже отдавали „Плохим дорогам“ свои призы. Пожелаем создателям ленты успеха”, — сказал председатель Украинского оскаровского комитета Александр Шпилюк.

Справка

“Плохие дороги” — дебютный фильм драматурга Натали Ворожбит, поставленный по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Кино состоит из пяти новелл, весьма условно объединенных темой дорог и рассказывают истории с востока Украины во время войны. Каждая из них раскрывает различные аспекты абсурдной жизни, какой её видит женщина.

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит “Плохие дороги” получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля “Неделя критики”. Лента и режиссер были номинированы на Шевченковской премии-2021 в категории “киноискусство” и “театральное искусство”.

Украинские Национальные Новости

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