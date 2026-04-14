Джей Ди Вэнс назвал блокировку Ормузского пролива Ираном экономическим терроризмом

Блокировка Ираном Ормузского пролива была "актом экономического терроризма". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По его словам, это "игра, в которую должны были бы играть двое", имея в виду объявление Дональдом Трампом морской блокады Ирана по принципу того, что иранские суда "никуда не пройдут". В то же время Вэнс подчеркнул, что в переговорах с Тегераном "был достигнут значительный прогресс".

Мяч на стороне Ирана - отметил вице-президент США.

Он добавил, что Тегеран "должен быть гибким" и принять "критически важные вещи" - контроль США над обогащением урана Ираном и механизм проверки, чтобы гарантировать, что он не разрабатывает ядерное оружие.

Напомним

По информации журналиста The Atlantic Араша Азизи, следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

