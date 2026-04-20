Джей Ди Вэнс и делегация США направляются в Исламабад на переговоры с Ираном - СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская делегация уже направляются в Исламабад для нового раунда мирных переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, в делегацию также входят спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. Ожидается, что представители США прибудут в столицу Пакистана в ближайшие часы.

У нас должны состояться переговоры. Так что я предполагаю, что сейчас никто не играет в игры - сказал Трамп, комментируя возможные риски срыва переговоров.

Президент США также подчеркнул, что готов к прямой встрече с руководством Ирана, если переговорный процесс приведет к прорыву.

Издание отмечает, что новый раунд консультаций проходит за несколько дней до завершения режима прекращения огня между США и Ираном на фоне роста напряженности в регионе.

