Двум сотрудникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении за пытки более 40 украинских военнопленных

Двое сотрудников Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине заочно уведомлены о подозрении в систематических пытках украинских военнопленных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задокументированы факты жестокого обращения с украинскими военнопленными в так называемой Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине. Пленных били электротоком по разным частям тела, многократно ударяли резиновыми палками, руками и ногами, унижали и причиняли физические и моральные страдания. Насилие было систематическим, подчиненным отдавали прямые приказы продолжать избиения - говорится в сообщении.

Установлено, что двое сотрудников колонии, которые после оккупации добровольно перешли на сторону вражеской администрации, в 2022–2025 годах занимали должности, позволявшие им контролировать доступ к украинским военнопленным и влиять на действия персонала. По данным следствия, они лично применяли электроток и избиения и требовали от подчиненных поддерживать режим запугивания и унижения.

Более сорока украинских военнослужащих подверглись пыткам. Материалы производства содержат задокументированные случаи применения электротока, многочисленные телесные повреждения и свидетельства о намеренном причинении боли карательного характера.

Обоим сотрудникам колонии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и отдании приказов на совершение таких действий (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Двум боевикам "ДНР" объявлено о подозрениях за пытки и сексуальное насилие в Донецкой области