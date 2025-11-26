Двум сотрудникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении за пытки более 40 украинских военнопленных
Киев • УНН
Двум сотрудникам Суходольской исправительной колонии в Луганской области заочно сообщено о подозрении. Они пытали электротоком и избивали более сорока украинских военнопленных.
Двое сотрудников Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине заочно уведомлены о подозрении в систематических пытках украинских военнопленных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задокументированы факты жестокого обращения с украинскими военнопленными в так называемой Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине. Пленных били электротоком по разным частям тела, многократно ударяли резиновыми палками, руками и ногами, унижали и причиняли физические и моральные страдания. Насилие было систематическим, подчиненным отдавали прямые приказы продолжать избиения
Установлено, что двое сотрудников колонии, которые после оккупации добровольно перешли на сторону вражеской администрации, в 2022–2025 годах занимали должности, позволявшие им контролировать доступ к украинским военнопленным и влиять на действия персонала. По данным следствия, они лично применяли электроток и избиения и требовали от подчиненных поддерживать режим запугивания и унижения.
Более сорока украинских военнослужащих подверглись пыткам. Материалы производства содержат задокументированные случаи применения электротока, многочисленные телесные повреждения и свидетельства о намеренном причинении боли карательного характера.
Обоим сотрудникам колонии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и отдании приказов на совершение таких действий (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении их в розыск.
Двум боевикам "ДНР" объявлено о подозрениях за пытки и сексуальное насилие в Донецкой области07.10.25, 15:51 • 2660 просмотров