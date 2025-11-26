$42.400.03
ukenru
Эксклюзив
09:34 • 1886 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 11395 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 8582 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 8820 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 18072 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13469 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 12874 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23569 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40071 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30497 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
Двум сотрудникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении за пытки более 40 украинских военнопленных

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Двум сотрудникам Суходольской исправительной колонии в Луганской области заочно сообщено о подозрении. Они пытали электротоком и избивали более сорока украинских военнопленных.

Двум сотрудникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении за пытки более 40 украинских военнопленных

Двое сотрудников Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине заочно уведомлены о подозрении в систематических пытках украинских военнопленных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задокументированы факты жестокого обращения с украинскими военнопленными в так называемой Суходольской исправительной колонии на временно оккупированной Луганщине. Пленных били электротоком по разным частям тела, многократно ударяли резиновыми палками, руками и ногами, унижали и причиняли физические и моральные страдания. Насилие было систематическим, подчиненным отдавали прямые приказы продолжать избиения

- говорится в сообщении.

Установлено, что двое сотрудников колонии, которые после оккупации добровольно перешли на сторону вражеской администрации, в 2022–2025 годах занимали должности, позволявшие им контролировать доступ к украинским военнопленным и влиять на действия персонала. По данным следствия, они лично применяли электроток и избиения и требовали от подчиненных поддерживать режим запугивания и унижения.

Более сорока украинских военнослужащих подверглись пыткам. Материалы производства содержат задокументированные случаи применения электротока, многочисленные телесные повреждения и свидетельства о намеренном причинении боли карательного характера.

Обоим сотрудникам колонии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и отдании приказов на совершение таких действий (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Двум боевикам "ДНР" объявлено о подозрениях за пытки и сексуальное насилие в Донецкой области07.10.25, 15:51 • 2660 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Луганская область
Генеральный прокурор Украины