Двом працівникам колонії на Луганщині повідомлено про підозру за катування понад 40 українських військовополонених

Ексклюзив
09:34 • 2008 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 11635 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 9038 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 9034 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 18251 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 13519 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 12908 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23592 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40096 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30510 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"26 листопада, 00:29 • 4060 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 23007 перегляди
Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі26 листопада, 02:02 • 6458 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26 листопада, 02:31 • 18649 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 17656 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 11633 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 18248 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 42513 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 51390 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 101597 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 22274 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 57040 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 75000 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 75577 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 82464 перегляди
Двом працівникам колонії на Луганщині повідомлено про підозру за катування понад 40 українських військовополонених

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Двом працівникам Суходільської виправної колонії на Луганщині заочно повідомлено про підозру. Вони катували електрострумом та били понад сорок українських військовополонених.

Двом працівникам колонії на Луганщині повідомлено про підозру за катування понад 40 українських військовополонених

Двоє працівників Суходільської виправної колонії на тимчасово окупованій Луганщині заочно повідомлені про підозру у систематичних тортурах українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора задокументовано факти жорстокого поводження з українськими військовополоненими у так званій Суходільській виправній колонії на тимчасово окупованій Луганщині. Полонених били електрострумом по різних частинах тіла, багаторазово вдаряли гумовими палицями, руками й ногами, принижували та завдавали фізичних і моральних страждань. Насильство було систематичним, підлеглим віддавали прямі накази продовжувати побиття

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє працівників колонії, які після окупації добровільно перейшли на бік ворожої адміністрації, у 2022–2025 роках обіймали посади, що дозволяли їм контролювати доступ до українських військовополонених і впливати на дії персоналу. За даними слідства, вони особисто застосовували електрострум і побиття та вимагали від підлеглих підтримувати режим залякування й приниження.

Понад сорок українських військовослужбовців зазнали тортур. Матеріали провадження містять задокументовані випадки застосування електроструму, численні тілесні ушкодження та свідчення про навмисне завдання болю карального характеру.

Обом працівникам колонії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та відданні наказів на вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання про оголошення їх у розшук.

Двом бойовикам "днр" оголошено про підозри за катування та сексуальне насильство на Донеччині07.10.25, 15:51 • 2660 переглядiв

Ольга Розгон

