Двом працівникам колонії на Луганщині повідомлено про підозру за катування понад 40 українських військовополонених

Двоє працівників Суходільської виправної колонії на тимчасово окупованій Луганщині заочно повідомлені про підозру у систематичних тортурах українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора задокументовано факти жорстокого поводження з українськими військовополоненими у так званій Суходільській виправній колонії на тимчасово окупованій Луганщині. Полонених били електрострумом по різних частинах тіла, багаторазово вдаряли гумовими палицями, руками й ногами, принижували та завдавали фізичних і моральних страждань. Насильство було систематичним, підлеглим віддавали прямі накази продовжувати побиття - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє працівників колонії, які після окупації добровільно перейшли на бік ворожої адміністрації, у 2022–2025 роках обіймали посади, що дозволяли їм контролювати доступ до українських військовополонених і впливати на дії персоналу. За даними слідства, вони особисто застосовували електрострум і побиття та вимагали від підлеглих підтримувати режим залякування й приниження.

Понад сорок українських військовослужбовців зазнали тортур. Матеріали провадження містять задокументовані випадки застосування електроструму, численні тілесні ушкодження та свідчення про навмисне завдання болю карального характеру.

Обом працівникам колонії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та відданні наказів на вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання про оголошення їх у розшук.

Двом бойовикам "днр" оголошено про підозри за катування та сексуальне насильство на Донеччині