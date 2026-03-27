10973 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
29193 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
27 марта, 11:09 • 21583 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
27 марта, 10:01 • 37422 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 23164 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
27 марта, 05:31 • 26738 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
27 марта, 00:33 • 45613 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 48626 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
26 марта, 18:12 • 44124 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
26 марта, 17:53 • 36768 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Двум прокурорам сообщили о подозрении в покушении на мошенничество, одного уже отправили под стражу и определили 6 млн залога - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Должностных лиц Броварской прокуратуры подозревают в покушении на мошенничество и запугивании бизнесмена для получения взятки. Суд назначил залог в 6 миллионов гривен.

Прокурору и первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении, им инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Как сообщил Генпрокурор, следствием установлено, что противоправная схема началась с манипуляций во время проведения процессуальных действий. Сначала во время обыска у предпринимателя изъяли наличные без надлежащих правовых оснований, которые впоследствии суд обязал вернуть владельцу.

Пользуясь ситуацией, подозреваемые начали запугивать бизнесмена якобы наличием оснований для ареста его земельных участков и дальнейшего уголовного преследования. За невмешательство в хозяйственную деятельность они требовали 100 тыс. долларов США, впоследствии уменьшив сумму до 50 тыс. долларов США. Для передачи средств предпринимателю прислали QR-код и адрес пункта обмена валют в центре Киева. Деньги необходимо было оставить в кассе, предъявив код 

- добавил Кравченко.

По его словам, после выполнения инструкций один из прокуроров в мессенджере подтвердил получение, сообщив, что информацию принял. Операция проходила под контролем правоохранительных органов, средства изъяты непосредственно в кассе обменника.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и возложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения. Прокурор отстранен от занимаемой должности. В отношении другого подозреваемого – прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области в суд также подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и отстранения от должности 

- сообщил Генпрокурор.  

Кравченко также подчеркнул, что неприкасаемых нет. 

Каждый, кто нарушает закон, будет нести ответственность без всяких компромиссов. Работаем дальше 

- резюмировал он.

Антонина Туманова

