Двум прокурорам сообщили о подозрении в покушении на мошенничество, одного уже отправили под стражу и определили 6 млн залога - Генпрокурор
Киев • УНН
Должностных лиц Броварской прокуратуры подозревают в покушении на мошенничество и запугивании бизнесмена для получения взятки. Суд назначил залог в 6 миллионов гривен.
Прокурору и первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении, им инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как сообщил Генпрокурор, следствием установлено, что противоправная схема началась с манипуляций во время проведения процессуальных действий. Сначала во время обыска у предпринимателя изъяли наличные без надлежащих правовых оснований, которые впоследствии суд обязал вернуть владельцу.
Пользуясь ситуацией, подозреваемые начали запугивать бизнесмена якобы наличием оснований для ареста его земельных участков и дальнейшего уголовного преследования. За невмешательство в хозяйственную деятельность они требовали 100 тыс. долларов США, впоследствии уменьшив сумму до 50 тыс. долларов США. Для передачи средств предпринимателю прислали QR-код и адрес пункта обмена валют в центре Киева. Деньги необходимо было оставить в кассе, предъявив код
По его словам, после выполнения инструкций один из прокуроров в мессенджере подтвердил получение, сообщив, что информацию принял. Операция проходила под контролем правоохранительных органов, средства изъяты непосредственно в кассе обменника.
Сейчас суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и возложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения. Прокурор отстранен от занимаемой должности. В отношении другого подозреваемого – прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области в суд также подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и отстранения от должности
Кравченко также подчеркнул, что неприкасаемых нет.
Каждый, кто нарушает закон, будет нести ответственность без всяких компромиссов. Работаем дальше
