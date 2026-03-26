На Киевщине разоблачили двух прокуроров, которые за 50 тыс. долларов предлагали предпринимателю "решить вопрос" - Генпрокурор
Киев • УНН
Двух прокуроров разоблачили на попытке получить взятку от предпринимателя за вымышленную угрозу ареста участков. Сейчас продолжается досудебное расследование дела.
Разоблачены два прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области, которые, по данным следствия, использовали свою должность для давления на предпринимателя. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам Генпрокурора, схема проста и цинична: вымышленная угроза ареста земельных участков, которые использовались на законных основаниях. Далее, "предложение решить вопрос" за 50 тысяч долларов. Без всяких оснований и без реальных процессуальных возможностей.
Фактически это попытка заработать на страхе бизнеса. Я считаю принципиальным: такие вещи должны получать немедленную и жесткую реакцию. Без оглядки на должности. Давление на бизнес это красная линия. И каждый, кто ее пересекает, будет нести ответственность. Позиция Офиса Генерального прокурора – никакого давления на бизнес. Если сталкиваетесь с такими фактами, обращайтесь через платформу "Стоп давление" – мы реагируем. Мы не будем прикрывать "своих". Наоборот, будем первыми, кто очищает систему изнутри
Генпрокурор добавил, что досудебное расследование продолжается. Будет дана правовая оценка действиям каждого.
Прокуратура должна быть местом справедливости, а не инструментом давления. И мы это обеспечим. Работаем дальше