На Киевщине разоблачили двух прокуроров, которые за 50 тыс. долларов предлагали предпринимателю "решить вопрос" - Генпрокурор

Разоблачены два прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области, которые, по данным следствия, использовали свою должность для давления на предпринимателя. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Генпрокурора, схема проста и цинична: вымышленная угроза ареста земельных участков, которые использовались на законных основаниях. Далее, "предложение решить вопрос" за 50 тысяч долларов. Без всяких оснований и без реальных процессуальных возможностей.

Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ

Фактически это попытка заработать на страхе бизнеса. Я считаю принципиальным: такие вещи должны получать немедленную и жесткую реакцию. Без оглядки на должности. Давление на бизнес это красная линия. И каждый, кто ее пересекает, будет нести ответственность. Позиция Офиса Генерального прокурора – никакого давления на бизнес. Если сталкиваетесь с такими фактами, обращайтесь через платформу "Стоп давление" – мы реагируем. Мы не будем прикрывать "своих". Наоборот, будем первыми, кто очищает систему изнутри