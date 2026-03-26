Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Двох прокурорів обласної прокуратури, які за 50 тис. доларів пропонували "вирішити питання", затримали - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

Двох прокурорів викрили на спробі отримати хабар від підприємця за вигадану загрозу арешту ділянок. Наразі триває досудове розслідування справи.

Викрито двох прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Сьогодні за матеріалами Генеральної інспекції викрито двох прокурорів, Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, cхема проста і цинічна: вигадана загроза арешту земельних ділянок, які використовувалися на законних підставах. Далі, "пропозиція вирішити питання" за 50 тисяч доларів. Без жодних підстав і без реальних процесуальних можливостей.

Фактично це спроба заробити на страху бізнесу. Я вважаю принциповим: такі речі мають отримувати негайну і жорстку реакцію. Без огляду на посади. Тиск на бізнес це червона лінія. І кожен, хто її перетинає, нестиме відповідальність. Позиція Офісу Генерального прокурора – жодного тиску на бізнес. Якщо стикаєтесь із такими фактами, звертайтесь через платформу "Стоп тиск" – ми реагуємо. Ми не будемо прикривати "своїх". Навпаки, будемо першими, хто очищує систему зсередини 

- наголосив Кравченко.

Генпрокурор додав, що досудове розслідування триває. Буде дана правова оцінка діям кожного.

Прокуратура має бути місцем справедливості, а не інструментом тиску. І ми це забезпечимо. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Нерухомість
Київська область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна