Двох прокурорів обласної прокуратури, які за 50 тис. доларів пропонували "вирішити питання", затримали - Генпрокурор
Київ • УНН
Двох прокурорів викрили на спробі отримати хабар від підприємця за вигадану загрозу арешту ділянок. Наразі триває досудове розслідування справи.
Викрито двох прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні за матеріалами Генеральної інспекції викрито двох прокурорів, Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця
За словами Генпрокурора, cхема проста і цинічна: вигадана загроза арешту земельних ділянок, які використовувалися на законних підставах. Далі, "пропозиція вирішити питання" за 50 тисяч доларів. Без жодних підстав і без реальних процесуальних можливостей.
Фактично це спроба заробити на страху бізнесу. Я вважаю принциповим: такі речі мають отримувати негайну і жорстку реакцію. Без огляду на посади. Тиск на бізнес це червона лінія. І кожен, хто її перетинає, нестиме відповідальність. Позиція Офісу Генерального прокурора – жодного тиску на бізнес. Якщо стикаєтесь із такими фактами, звертайтесь через платформу "Стоп тиск" – ми реагуємо. Ми не будемо прикривати "своїх". Навпаки, будемо першими, хто очищує систему зсередини
Генпрокурор додав, що досудове розслідування триває. Буде дана правова оцінка діям кожного.
Прокуратура має бути місцем справедливості, а не інструментом тиску. І ми це забезпечимо. Працюємо далі