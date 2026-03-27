Двом прокурорам повідомили про підозру в замаху на шахрайство, одного вже відправили під варту і визначили 6 млн застави - Генпрокурор
Київ • УНН
Посадовців Броварської прокуратури підозрюють у замаху на шахрайство та залякуванні бізнесмена задля отримання хабаря. Суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень.
Прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру, їм інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Генпрокурор, слідством встановлено, що протиправна схема розпочалася з маніпуляцій під час проведення процесуальних дій. Спершу під час обшуку у підприємця вилучили готівку без належних правових підстав, яку згодом суд зобов’язав повернути власнику.
Користуючись ситуацією, підозрювані почали залякувати бізнесмена нібито наявністю підстав для арешту його земельних ділянок та подальшого кримінального переслідування. За невтручання у господарську діяльність вони вимагали 100 тис. доларів США, згодом зменшивши суму до 50 тис. доларів США. Для передачі коштів підприємцю надіслали QR-код і адресу пункту обміну валют у центрі Києва. Гроші необхідно було залишити в касі, пред’явивши код
За його словами, після виконання інструкцій один із прокурорів у месенджері підтвердив отримання, повідомивши, що інформацію прийняв. Операція відбувалася під контролем правоохоронних органів, кошти вилучено безпосередньо в касі обмінника.
Наразі суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення стосовно першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 6 млн грн та покладенням низки процесуальних обов’язків у разі її внесення. Прокурора відсторонено від займаної посади. Щодо іншого підозрюваного – прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області до суду також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі більше 6 млн грн та відсторонення від посади
Кравченко також наголосив, що недоторканних немає.
Кожен, хто порушує закон, нестиме відповідальність без жодних компромісів. Працюємо далі
