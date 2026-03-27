$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
54%
746мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 4102 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 12782 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 19011 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 29784 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 84582 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Двом прокурорам повідомили про підозру в замаху на шахрайство, одного вже відправили під варту і визначили 6 млн застави - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Посадовців Броварської прокуратури підозрюють у замаху на шахрайство та залякуванні бізнесмена задля отримання хабаря. Суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень.

Прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру, їм інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Генпрокурор, слідством встановлено, що протиправна схема розпочалася з маніпуляцій під час проведення процесуальних дій. Спершу під час обшуку у підприємця вилучили готівку без належних правових підстав, яку згодом суд зобов’язав повернути власнику.

Користуючись ситуацією, підозрювані почали залякувати бізнесмена нібито наявністю підстав для арешту його земельних ділянок та подальшого кримінального переслідування. За невтручання у господарську діяльність вони вимагали 100 тис. доларів США, згодом зменшивши суму до 50 тис. доларів США. Для передачі коштів підприємцю надіслали QR-код і адресу пункту обміну валют у центрі Києва. Гроші необхідно було залишити в касі, пред’явивши код 

- додав Кравченко.

За його словами, після виконання інструкцій один із прокурорів у месенджері підтвердив отримання, повідомивши, що інформацію прийняв. Операція відбувалася під контролем правоохоронних органів, кошти вилучено безпосередньо в касі обмінника.

Наразі суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення стосовно першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 6 млн грн та покладенням низки процесуальних обов’язків у разі її внесення. Прокурора відсторонено від займаної посади. Щодо іншого підозрюваного – прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області до суду також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі більше 6 млн грн та відсторонення від посади 

- повідомив Генпрокурор.  

Кравченко також наголосив, що недоторканних немає. 

Кожен, хто порушує закон, нестиме відповідальність без жодних компромісів. Працюємо далі 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Нерухомість
Обшук
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Київ