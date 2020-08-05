Двое заместителей главы КОДА заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19, одного из них положили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей главы КОДА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделано ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили. На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции, второй - в больнице. Состояние обоих - стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
"Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - заверил глава КОДА Василий Володин.
Напомним, что в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 150 человек, в общем - уже более 8800 случаев COVID-19.