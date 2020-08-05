Двоє заступників голови КОДА захворіли на COVID-19

"Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА. Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Ввечорі їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили. На цю мить пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий - у лікарні. Стан обох - стабільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Київська обласна державна адміністрація працює у штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм.

"Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем", - запевнив голова КОДА Василь Володін.

Нагадаємо, що у Києві за добу коронавірус виявили у 150 людей, загалом - вже понад 8800 випадків COVID-19.