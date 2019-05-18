Двое украинцев сбывали в Грузии фальшивые купюры в 500 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Двух граждан Украины задержали за реализацию фальшивых купюр номиналом 500 евро. Об этом сообщает Грузия Онлайн, передает УНН.
По информации следствия, двое мужчин 1989 и 1994 годов рождения сбывали фальшивые купюры в обменниках.
Как установило следствие, один из парней сбыл две фальшивые купюры номиналом 500 евро в обменном пункте. Позже эти купюры изъяли правоохранители в качестве вещественного доказательства. А при обыске украинцев были изъяты еще 12 фальшивых купюр такого же номинала.
Ведется следствие по факту сбыта фальшивых купюр. Украинцам грозит лишение свободы от 4 до 10 лет.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила группировку фальшивомонетчиков.