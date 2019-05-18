Двоє українців збували в Грузії фальшиві купюри в 500 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Двох громадян України затримано за реалізацію фальшивих купюр номіналом 500 євро. Про це повідомляє Грузія Онлайн, передає УНН.
За інформацією слідства, два молодики 1989 і 1994 років народження збували фальшиві купюри в обмінниках.
Як встановило слідство, один з молодиків збув дві фальшиві купюри номіналом 500 євро в обмінному пункті. Пізніше ці купюри вилучили правоохоронці в якості речового доказу. А при обшуку українців були вилучені ще 12 фальшивих купюр такого ж номіналу.
Наразі триває слідство за фактом збуту фальшивих купюр. Українцям загрожує позбавлення волі від 4 до 10 років.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила угруповання фальшивомонетників.