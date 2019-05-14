СБУ викрила угруповання фальшивомонетників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, викрили угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні фальшивих купюр. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що троє безробітних мешканців Краматорська та Бердянська налагодили масове виробництво фальшивих доларів та українських гривень. За підроблені кошти зловмисники придбали автомобілі та намагались купити нерухомість у Запорізькій і Донецькій областях. Підробки вони також реалізовували "клієнтам".
Правоохоронці задокументували факт продажу зловмисниками 39 фальшивих купюр номіналом сто доларів. На замовлення фальшивомонетники могли виготовити будь-яку партію підробок, використовуючи матеріали, що максимально подібні до справжніх.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили підроблені кошти, обладнання для друку фальшивих купюр та грошове кліше для виготовлення підробки.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Запоріжжі судитимуть фальшивомонетників.